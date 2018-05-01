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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 18:42

قصـــة مثيرة من البيضاء..كانو كاريين عندها فدرب سلطان و منين ماتت زورو الوراق وورثو فيها الدار و الأملاك ديالها..نداء للمسؤولين

كانو كاريين عندها فدرب سلطان و منين ماتت زورو الوراق وورثو فيها الدار و الأملاك ديالها..
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