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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 00:54

أب محكور يتهم قايد الخيايطة بالتسبب في عاهمة مستديمة لابنته الطفلة..هجم علينا فالدار و ضرب بنتي لعينيها مبقاتش كتشوف..كنوجه ندائي للملك يشوف من حالي

أب محكور يتهم قايد الخيايطة بالتسبب في عاهمة مستديمة لابنته الطفلة..هجم علينا و ضرب بنتي لعينيها
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