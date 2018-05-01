 الشباب اللي عــاونو العائلة اللي تحرقات ليها درها فوجدة..هامنين جاتنا الفكرة و بغينا الشباب كاملين يتعاونو و يديرو الخير ﻿

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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 18:51

الشباب اللي عــاونو العائلة اللي تحرقات ليها درها فوجدة..هامنين جاتنا الفكرة و بغينا الشباب كاملين يتعاونو و يديرو الخير

الشباب اللي عــاونو العائلة اللي تحرقات ليها درها فوجدة..هامنين جاتنا الفكرة
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