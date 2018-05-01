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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 14:01

لأول مرة قبل عرضه في رمضان..في قلب كواليس تصوير برنامج ماستر شاف النجوم..شوفو كيفاش كطيب دنيا باطما و سكينة درابيل وهاذو هما النجوم اللي مشاركين فهاذ الموسم

لأول مرة قبل عرضه في رمضان..في قلب كواليس تصوير برنامج ماستر شاف النجوم.....
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