 خبـــر اليوم..حقائق مثيرة عن الحياة الشخصية للمختل العقلي الذي هاجم إمام مسجد حسان من قلب سوق الأربعاء الغرب ﻿

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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 01:21

خبـــر اليوم..حقائق مثيرة عن الحياة الشخصية للمختل العقلي الذي هاجم إمام مسجد حسان من قلب سوق الأربعاء الغرب

حقائق مثيرة عن الحياة الشخصية للمختل العقلي الذي هاجم إمام مسجد حسان من قلب سوق الأربعاء الغرب
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