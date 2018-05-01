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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 19:57

لحظة وصول فريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد فوزه بالبطولة الوطنية...فرحة هستيرية للاعبين...وها أشنو قالو على الفوز التاريخي

لحظة وصول فريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد فوزه بالبطولة الوطنية...فرحة هستيرية للاعبين..
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