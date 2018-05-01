 المختل اللي هجم على إمام مسجد حسان بالرباط..قبل الحادث هرب من السبيطار+شهادات صادمة للجيران من قلب دوار الحكاكشة ﻿

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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 13:57

المختل اللي هجم على إمام مسجد حسان بالرباط..قبل الحادث هرب من السبيطار+شهادات صادمة للجيران من قلب دوار الحكاكشة

المختل اللي هجم على إمام مسجد حسان بالرباط..قبل الحادث هرب من السبيطار+شهادات صادمة للجيران
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