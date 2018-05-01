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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 01:39

في أول تصريح من حفل عقيقة ابن أخيها..ابتسام تسكت :أنا اللي سميت ولد خويا ''فارس''وها علاش درت السبوع و جمعت الفنانة

حفل عقيقة ابن أخيها..ابتسام تسكت :أنا اللي سميت ولد خويا فارسوها علاش درت السبوع و جمعت الفنانة
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