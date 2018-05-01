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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 22:26

بالفيديو..تطورات جديدة من قلب منزل الشاب اللي اتاهم قايد بالتسبب له في عاهة مستديمة و الأب يناشد المسؤولين..ولدي جاه انهيار عصبي و داوه للسبيطار

تطورات جديدة من قلب منزل الشاب اللي اتاهم قايد بالتسبب له في عاهة مستديمة و الأب يناشد المسؤولين
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