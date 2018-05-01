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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 15:37

من زاوية أخرى..هذه مطالب النقابات التعليمية خلال مسيرة حاشدة بالرباط

2018 مسيرة إحتجاجية يوم 6 ماي بالرباط تحت شعار : لا للتعاقد
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