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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 22:49

شوهة...في سابقة من نوعها لاعبو المغرب التطواني للمسؤولين : حشومة عليكم خلّصونا الفرقة نقذناها مابقى والو لرمضان عطيونا رزقنا رَاه عندنا عائلات تايتسناونا

لاعبو فريق المغرب التطواني يطالبون المجالس المنتخبة لمدينة تطوان بصرف مستحقاتهم
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