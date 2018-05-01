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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 08:34

مدير مدرسة ابتدائية بوجدة أنجاد يرد على ادعاءات والد التلميذ اللي تهرس من رجليه..تبعنا حالة التلميذ منين طاح حتى خدا التعويضات ديالو

مدير مدرسة ابتدائية بوجدة أنجاد يرد على ادعاءات والد التلميذ اللي تهرس من رجليه..تبعنا حالة التلميذ
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