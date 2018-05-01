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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 16:59

فيديو من زاوية أخرى..شوفو المصلين كيفاش حاصروا الشخص اللي هجم على مسجد حسان خلال صلاة الجمعة‎

فيديو من زاوية أخرى..شوفو المصلين كيفاش حاصروا الشخص اللي هجم على مسجد حسان خلال صلاة الجمعة‎
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