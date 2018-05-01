 بعد المضاربة للي وقعات على المباشر فمسجد حسان بالرباط.. الناس فطوموبيلاتهم كانو كايسمعو خطبة الجمعة و مافهمو والو.. شوفو أشنو وقع ! ﻿

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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 14:15

بعد المضاربة للي وقعات على المباشر فمسجد حسان بالرباط.. الناس فطوموبيلاتهم كانو كايسمعو خطبة الجمعة و مافهمو والو.. شوفو أشنو وقع !

الناس فطوموبيلاتهم كانو كيسمعو خطبة الجمعة و مفهمو والو..شوفو أشنو وقع
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