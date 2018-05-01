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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 12:36

مغربية تخلى عليها راجلها الفلسطيني بعدما تصاب ابنها الصغير بسرطان الدم..رجعات من الأردن لقات والديها ماتو و الطفل كله أمل في العلاج..لأصحاب القلوب الرحيمة

مغربية تصاب ابنها الصغير بسرطان الدم..رجعات من الأردن لقات والديها ماتو و الطفل كله أمل في العلاج
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