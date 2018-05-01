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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 16:50

رفع ضريبة المشروبات تُخرج أرباب المقاهي والمطاعم إلى الاحتجاج أمام مجلس مدينة الدارالبيضاء

رفع ضريبة المشروبات تُخرج أرباب المقاهي والمطاعم إلى الاحتجاج أمام مجلس مدينة الدارالبيضاء
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