 طبيب الرجاء يكشف تفاصيل اللحظات اللي تعرض فيها لاعبو الفريق لاعتداء خطير..هاذشي كان مقصود ومخطط ليه حيث البلاصة اللي كنا راجعين منها مفيهاش الحجر ﻿

آخر الأخبار

عاجل.. مباشرة بعد بداية محاكمة بوعشرين:القاضي يقرر التأجيل وأشغال الجلسة المقبلة سرية والقضية فيها عرض الفيديوهات الجنسية | مجتمع

عاجل.. مباشرة بعد بداية محاكمة بوعشرين:القاضي يقرر التأجيل وأشغال الجلسة المقبلة سرية والقضية

عاجل..الجزائر تقرر التصعيد مع المغرب بعد قطعه علاقاته الدبلوماسية مع إيران والقضية فيها طرد دبلوماسيين مغاربة | بوليتيك

عاجل..الجزائر تقرر التصعيد مع المغرب بعد قطعه علاقاته الدبلوماسية مع إيران والقضية فيها طرد

المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يستنكر استمرار الوزارة الوصية في التهميش والإقصاء والانغلاق | بوليتيك

المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يستنكر استمرار الوزارة الوصية في

مثير...ساكنة جماعة أزيار تحتج على حجز الرئيس لمعدات المجلس الإقليمي والأخير يرد | مجتمع

مثير...ساكنة جماعة ''أزيار'' تحتج على حجز الرئيس لمعدات المجلس الإقليمي والأخير يرد

خلافات واتهامات بين مستشارين بالجماعة القروية الشلالات وقرار من المحكمة بحفظ الملف | بوليتيك

خلافات واتهامات بين مستشارين بالجماعة القروية الشلالات وقرار من المحكمة بحفظ الملف

مثيـــر وبالفيديو.. الزعيم الكوري يدفع صحافيا وقف في طريق زوجته | دولي

مثيـــر وبالفيديو.. الزعيم الكوري يدفع صحافيا وقف في طريق زوجته

توقيف شخص بالمحمدية بتهمة اغتصاب وهتك عرض قاصرة | حوادث و حقوق

توقيف شخص بالمحمدية بتهمة اغتصاب وهتك عرض قاصرة

بالفيديو..شوفو قوة الجيش المغربي خلال مناورات عسكرية تثبت قدرته على تحطيم أعداء الوطن | بوليتيك

بالفيديو..شوفو قوة الجيش المغربي خلال مناورات عسكرية تثبت قدرته على تحطيم أعداء الوطن

الملك محمد السادس يُعزي رئيس جمهورية غواتيمالا | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي رئيس جمهورية غواتيمالا

مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 15:24

طبيب الرجاء يكشف تفاصيل اللحظات اللي تعرض فيها لاعبو الفريق لاعتداء خطير..هاذشي كان مقصود ومخطط ليه حيث البلاصة اللي كنا راجعين منها مفيهاش الحجر

طبيب الرجاء يكشف تفاصيل اللحظات اللي تعرض فيها لاعبو الفريق لاعتداء خطير..هاذشي كان مقصود
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

حصري و بالفيديو..هذا ما قرره لاعبو الرجاء بعد تعرضهم لاعتداء خطير من طرف جماهير محسوبة على الفريق | بــووز

حصري و بالفيديو..هذا ما قرره لاعبو الرجاء بعد تعرضهم لاعتداء خطير من طرف جماهير محسوبة على الفريق

حــصري و بالفيديو..هاشنو دارو اللعابة ديال الرجاء فاللحظة اللي ضربوهم جماهير محسوبة على الفريق داخل الحافلة | بــووز

حــصري و بالفيديو..هاشنو دارو اللعابة ديال الرجاء فاللحظة اللي ضربوهم جماهير محسوبة على الفريق داخل الحافلة

الخلفي:هذه هي الخطوة التي سيقوم بها المغرب في قضية الصحراء المغربية | بــووز

الخلفي:هذه هي الخطوة التي سيقوم بها المغرب في قضية الصحراء المغربية

فيديو من قلب ملعب الوازيس..شوفو حجم الخسائر بحافلة الرجاء اللي ضربوها جماهير بالحجر بعد مباراة واد زم و الرجاء | بــووز

فيديو من قلب ملعب الوازيس..شوفو حجم الخسائر بحافلة الرجاء اللي ضربوها جماهير بالحجر بعد مباراة واد زم و الرجاء

ميساج ديريكت بملعب سانية الرمل بتطوان خلال مباراة بركان و المغرب التطواني | بــووز

ميساج ديريكت بملعب سانية الرمل بتطوان خلال مباراة بركان و المغرب التطواني

حصري و بالفيديو..فرحة هيستيرية للاعبي فريق سريع واد زم بعد الانتصار الكبير أمام الرجاء | بــووز

حصري و بالفيديو..فرحة هيستيرية للاعبي فريق سريع واد زم بعد الانتصار الكبير أمام الرجاء

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. مباشرة بعد بداية محاكمة بوعشرين:القاضي يقرر التأجيل وأشغال الجلسة المقبلة سرية والقضية فيها عرض الفيديوهات الجنسية | مجتمع
منذ 6 دقائق

عاجل.. مباشرة بعد بداية محاكمة بوعشرين:القاضي يقرر التأجيل وأشغال الجلسة المقبلة سرية والقضية

عاجل..الجزائر تقرر التصعيد مع المغرب بعد قطعه علاقاته الدبلوماسية مع إيران والقضية فيها طرد دبلوماسيين مغاربة | بوليتيك

عاجل..الجزائر تقرر التصعيد مع المغرب بعد قطعه علاقاته الدبلوماسية مع إيران والقضية فيها طرد

المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يستنكر استمرار الوزارة الوصية في التهميش والإقصاء والانغلاق | بوليتيك

المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يستنكر استمرار الوزارة الوصية في

مثير...ساكنة جماعة أزيار تحتج على حجز الرئيس لمعدات المجلس الإقليمي والأخير يرد | مجتمع

مثير...ساكنة جماعة ''أزيار'' تحتج على حجز الرئيس لمعدات المجلس الإقليمي والأخير يرد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري و بالفيديو..هذا ما قرره لاعبو الرجاء بعد تعرضهم لاعتداء خطير من طرف جماهير محسوبة على الفريق | بــووز
منذ 31 دقيقة

حصري و بالفيديو..هذا ما قرره لاعبو الرجاء بعد تعرضهم لاعتداء خطير من طرف جماهير محسوبة على الفريق

حــصري و بالفيديو..هاشنو دارو اللعابة ديال الرجاء فاللحظة اللي ضربوهم جماهير محسوبة على الفريق داخل الحافلة | بــووز

حــصري و بالفيديو..هاشنو دارو اللعابة ديال الرجاء فاللحظة اللي ضربوهم جماهير محسوبة على الفريق داخل الحافلة

فيديو يشعل الفيسبوك..غريب: عشرات المتدينين اليهود مخلوعين وهربانين من فار | قنوات أخرى

فيديو يشعل الفيسبوك..غريب: عشرات المتدينين اليهود مخلوعين وهربانين من ''فار''

طبيب الرجاء يكشف تفاصيل اللحظات اللي تعرض فيها لاعبو الفريق لاعتداء خطير..هاذشي كان مقصود ومخطط ليه حيث البلاصة اللي كنا راجعين منها مفيهاش الحجر | بــووز

طبيب الرجاء يكشف تفاصيل اللحظات اللي تعرض فيها لاعبو الفريق لاعتداء خطير..هاذشي كان مقصود ومخطط ليه حيث البلاصة اللي كنا راجعين منها مفيهاش الحجر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.