 أكبــر مشجعة وفية لفريق الدفاع الحسني الجديدي..كنت كنلعب كرة منين كنت صغيرة و كلشي حاربني و لكن حبي للدفاع خلاني نبقا بلا زواج و بلا ولاد و بدون مقابل وهاشنو وقع منين تلاقيت بالملك محمد السادس / وبغيت نمشي لروسيا ﻿

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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 15:00

أكبــر مشجعة وفية لفريق الدفاع الحسني الجديدي..كنت كنلعب كرة منين كنت صغيرة و كلشي حاربني و لكن حبي للدفاع خلاني نبقا بلا زواج و بلا ولاد و بدون مقابل وهاشنو وقع منين تلاقيت بالملك محمد السادس / وبغيت نمشي لروسيا

أكبــر مشجعة وفية لفريق الدفاع الحسني الجديدي..كنت كنلعب كرة منين كنت صغيرة و كلشي حاربني
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