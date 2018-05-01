 عائلة العروسة اللي ماتت بعد 15 يوم بالجديدة ..مشينا لقينا ختنا ميتة و مليوحة قالولينا تسطات و شْربات الدوا و هي كاملة مضروبة ﻿

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مقاطعون ولكن...!

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 12:20

عائلة العروسة اللي ماتت بعد 15 يوم بالجديدة ..مشينا لقينا ختنا ميتة و مليوحة قالولينا تسطات و شْربات الدوا و هي كاملة مضروبة

عائلة العروسة اللي ماتت بعد 15 يوم بالجديدة ..مشينا لقينا ختنا ميتة و مليوحة قالولينا تسطات
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