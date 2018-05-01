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الصحافة والعدالة

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 18:21

شباب من وجدة يقومون بمبادرة رائعة و يصلحون المنزل المحروق الذي توفي فيه طفلان صغيران

إصلاحات المنزل المحروق بوجدة الذي توفي فيه طفلان صغيران...عمل خيري تطوعي
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