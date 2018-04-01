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بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 15:41

بالفيديو..شوفو الخسائر اللي تسبب فيها حريق مهول داخل محلات تجارية بالبيضاء

بالفيديو..شوفو الخسائر اللي تسبب فيها حريق مهول داخل محلات تجارية بالبيضاء
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