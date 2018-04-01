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الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 10:07

بالفيديو...معاناة قاسية لساكنة الكاريانات مع الشتاء ( فيضانات أزبال ومخاطر)

معاناة قاسية لساكنة الكاريانات مع الشتاء ( فيضانات أزبال ومخاطر)
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