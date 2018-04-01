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الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 03:42

بالفيديو...امرأة مغربية فقيرة تستنجد مساعدتها لإجراء عملية جراحية مستعجلة تتطلب 300 مليون (نداء لأصحاب القلوب الرحيمة)

امرأة مغربية فقيرة تستنجد مساعدتها لإجراء عملية جراحية مستعجلة تتطلب 300 مليون
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