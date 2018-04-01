 رسميا و بالفيديو..شوفو أشنو وقع فالجمع العام ديال الرجاء لحظة الإعلان عن استقالة حسبان من القلعة الخضراء ﻿

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بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 22:39

رسميا و بالفيديو..شوفو أشنو وقع فالجمع العام ديال الرجاء لحظة الإعلان عن استقالة حسبان من القلعة الخضراء

شوفو أشنو وقع فالجمع العام ديال الرجاء لحظة الإعلان عن استقالة حسبان من القلعة الخضراء
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