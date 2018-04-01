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الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 00:51

أكثر من 100 رجل أمن خاص يحتجون بالبيضاء..هاذ الشركات هما اللي خرجو علينا بغينا المراقبة و هاذ المعاناة توصل للمسؤولين

أكثر من 100 رجل أمن خاص يحتجون بالبيضاء..هاذ الشركات هما اللي خرجو علينا بغينا المراقبة
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