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بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 18:18

بالفيديو...المحامي كروط يفند ادعاءات الزفزافي أمام المحكمة وبالدليل

كــروط:الزفزافي لم يدعي أي تعذيب أمام النيابة العامة و جرحه ناتج عن مقاومته لرجال الأمن لحظة اعتقاله
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