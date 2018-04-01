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بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 16:57

بالفيديو | مجموعة فناير يواصلون نجاحهم بأغنية ''سيري سيري'' ويخطفون المركز الأول في الترند المغربي على يوتوب

Fnaïre - Siri Siri (EXCLUSIVE Music Video) | (فناير - سيري سيري (فيديو كليب حصري
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