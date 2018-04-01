 لقطة رائعة من رونالدو اتجاه العملاق بوفون بعد نهاية مباراة ريال مدريد وجوفنتيس‎ ﻿

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الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 07:51

لقطة رائعة من رونالدو اتجاه العملاق بوفون بعد نهاية مباراة ريال مدريد وجوفنتيس‎

لقطة رائعة من رونالدو اتجاه العملاق بوفون بعد نهاية مباراة ريال مدريد وجوفنتيس‎
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