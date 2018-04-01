 قــصة مؤلمة ممزوجة بالدموع لمغربية هربات من الحرب بسوريا هي وولادها و خلات راجلها..كنا كنعسو فالحْمام حيث الصوارخ كانو فوق راسنا..كناشد المسؤولين يجيبو ليا راجلي ﻿

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الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 20:30

قــصة مؤلمة ممزوجة بالدموع لمغربية هربات من الحرب بسوريا هي وولادها و خلات راجلها..كنا كنعسو فالحْمام حيث الصوارخ كانو فوق راسنا..كناشد المسؤولين يجيبو ليا راجلي

قــصة مؤلمة ممزوجة بالدموع لمغربية هربات من الحرب بسوريا هي وولادها و خلات راجلها..
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