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الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 17:38

قصــة مؤثرة..شابة مغربية تغلبت على الإعاقة بالابتسامة و الغناء..''بغينا نحيدو النظرة الدونية ديال المجتمع لينا و يتقربو منا حيث حنا غير بشر''

شابة مغربية تغلبت على الإعاقة بالابتسامة و الغناء..بغينا نحيدو النظرة الدونية ديال المجتمع
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