 بعد الضجة الكبيرة حول كلمات أغنيته ''غنجيبو''..أمينوكس لشوف تيفي:أنا مدرتش البوز بالمرض ديالي و كون بغيت ندير البوز كون بارطاجيت بزاف ديال الحوايج وهاإيمتا غادي نعتازل ﻿

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الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 15:49

بعد الضجة الكبيرة حول كلمات أغنيته ''غنجيبو''..أمينوكس لشوف تيفي:أنا مدرتش البوز بالمرض ديالي و كون بغيت ندير البوز كون بارطاجيت بزاف ديال الحوايج وهاإيمتا غادي نعتازل

بعد الضجة الكبيرة حول كلمات أغنيته غنجيبو..أمينوكس:أنا مدرتش البوز بالمرض ديالي ...
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