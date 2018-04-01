 من زاوية أخرى..شاهد اللحظات الأولى لسقوط الطائرة العسكرية في الجزائر وعلى متنها عناصر البوليساريو‎ ﻿

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بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 09:05

من زاوية أخرى..شاهد اللحظات الأولى لسقوط الطائرة العسكرية في الجزائر وعلى متنها عناصر البوليساريو‎

البليدة: فيديو حصري لسقوط الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك
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