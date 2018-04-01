 استقبال خــاص للملك محمد السادس من طرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقصر الإيليزي بباريس ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 14:47

استقبال خــاص للملك محمد السادس من طرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقصر الإيليزي بباريس

استقبال خــاص للملك محمد السادس من طرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقصر الإيليزي بباريس
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