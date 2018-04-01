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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 20:28

في قلب الأحياء الهامشية بمدينة تيزنيت ..صرخة زوجة رفقة زوجها الكفيف والمعاق بسب مافيا العقار ..شوفو فين عايشين

في قلب الأحياء الهامشية بمدينة تيزنيت ..صرخة زوجة رفقة زوجها الكفيف والمعاق بسب مافيا العقار
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