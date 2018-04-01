 تماس كهربائي يحدث انفجارات في ديور الشعبي بالقنيطرة ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 19:14

تماس كهربائي يحدث انفجارات في ديور الشعبي بالقنيطرة

تماس كهربائي يحدث انفجارات في ديور الشعبي بالقنيطرة
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