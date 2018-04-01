 العثماني..الجزائر هي التي تُــسلح وتُمول جبهة البوليساريو وهي الآن في قلب المعركة الخاصة بالصحراء المغربية ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 14:44

العثماني..الجزائر هي التي تُــسلح وتُمول جبهة البوليساريو وهي الآن في قلب المعركة الخاصة بالصحراء المغربية

العثماني..الجزائر هي التي تُــسلح جبهة البوليساريو وهي الآن في قلب المعركة الخاصة بالصحراء المغربية
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