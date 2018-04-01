 بعد قصة المتشرد المهندس اللي كان عايش فغابة..حالة أخرى تدمي القلوب..عائلة تعيش في حفرة من الطين في قلب المغرب المنسي..الأم مريضة نفسيا و الأطفال يعيشون قرون العصر الحجري ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 14:03

بعد قصة المتشرد المهندس اللي كان عايش فغابة..حالة أخرى تدمي القلوب..عائلة تعيش في حفرة من الطين في قلب المغرب المنسي..الأم مريضة نفسيا و الأطفال يعيشون قرون العصر الحجري

بعد قصة المتشرد المهندس اللي كان عايش فغابة..حالة أخرى تدمي القلوب..عائلة تعيش في حفرة من الطين
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