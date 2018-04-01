 المندوب الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال بجهة الشرق: لهذه الأسباب تم اختيار مدينة وجدة عاصمة للثفافة العربية ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 06:21

المندوب الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال بجهة الشرق: لهذه الأسباب تم اختيار مدينة وجدة عاصمة للثفافة العربية

المندوب الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال: لهذه الأسباب تم اختيار مدينة وجدة عاصمة للثفافة العربية
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