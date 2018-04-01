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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 17:01

شاهد بالفيديو: عراك بالأيدي بين ملكة إسبانيا وحماتها.. والملك ما فهم والو !

Spain stunned by video of tense scene between Queens Letizia and Sofia
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