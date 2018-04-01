 المشارك المغربي عصام سرحان يبهر لجنة تحكيم ذو فويس بصوته القوي‎ ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 19:40

المشارك المغربي عصام سرحان يبهر لجنة تحكيم ذو فويس بصوته القوي‎

MBCTheVoice - مرحلة العروض المباشرة - عصام سرحان يؤدّي موال ’آمان يا زمان’ وأغنية ’يا حلاوة الدنيا’
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