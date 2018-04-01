 في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها جارهم عندو 64 عام بالنواصــر..الأم تبكي..الطبيب منين قلب بنتي بدا كيبكي حيث جارنا اغتاصبها 5 ديال المرات و بدات كدوز ببريحة خايبة و منين شدوه البوليس قاليهم نتزوج بيها وكان غادي يذبحها ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 16:25

في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها جارهم عندو 64 عام بالنواصــر..الأم تبكي..الطبيب منين قلب بنتي بدا كيبكي حيث جارنا اغتاصبها 5 ديال المرات و بدات كدوز ببريحة خايبة و منين شدوه البوليس قاليهم نتزوج بيها وكان غادي يذبحها

الطفلة اللي اغتاصبها جارهم عندو 64 عام..و الأم تبكي..الطبيب منين قلب بنتي بدا كيبكي حيث جارنا..
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