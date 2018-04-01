 بالدموع..أم مريضة خاصها ''الكبدة و عملية بـ300 مليون..الألم صعيب و مبقيش قادرة عليه.. لأصحاب القلوب الرحيمة ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 16:17

بالدموع..أم مريضة خاصها ''الكبدة و عملية بـ300 مليون..الألم صعيب و مبقيش قادرة عليه.. لأصحاب القلوب الرحيمة

أم مريضة خاصها الكبدة و عملية بـ300 مليون..الألم صعيب و مبقيش قادرة عليه.. لأصحاب القلوب الرحيمة
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