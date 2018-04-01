 عندما يبكي الرجال:طــفل عندو إعاقة فالنطق اغتاصبو معلم و الأب يبكي في قلب منزله بمولاي يعقوب..قالوليا ولدي هبيل و معطاونيش حقي ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 10:06

عندما يبكي الرجال:طــفل عندو إعاقة فالنطق اغتاصبو معلم و الأب يبكي في قلب منزله بمولاي يعقوب..قالوليا ولدي هبيل و معطاونيش حقي

عندما يبكي الرجال:طــفل عندو إعاقة فالنطق اغتاصبو معلم و الأب يبكي في قلب منزله بمولاي يعقوب..
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