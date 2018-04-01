 جامعة لقجع توجه رسالة ثانية اليوم إلى "الفيفا" بخصوص تنظيم كأس العالم 2026 وهذا مضمونها‎ ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 23:45

جامعة لقجع توجه رسالة ثانية اليوم إلى "الفيفا" بخصوص تنظيم كأس العالم 2026 وهذا مضمونها‎

2026 جامعة الكرة توجه رسالة ثانية اليوم إلى الفيفا بخصوص تنظيم كأس العالم وهذا مضمونها
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