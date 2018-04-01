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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 21:16

للمساعدة..الناجية من حادث انهيار سقف منزل بمدينة سلا..طاحت عليا الدار و ابنها يبكي..كنخدم ب40 ألف ريال و معنديش باش نشري الدواء للأم ديالي و عندي الدبلوم

للمساعدة..الناجية من حادث انهيار سقف منزل بمدينة سلا..طاحت عليا الدار و ابنها يبكي...
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