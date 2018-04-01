 رســـميا..البنك الشعبي يفتتح ثــاني وكالة تابعة لبنكه التشاركي بالدارالبيضاء ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 14:12

رســـميا..البنك الشعبي يفتتح ثــاني وكالة تابعة لبنكه التشاركي بالدارالبيضاء

رســـميا..البنك الشعبي يفتتح ثــاني وكالة تابعة لبنكه التشاركي بالدارالبيضاء
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