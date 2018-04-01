 الدواب أو ''البغال''..وسيلة التنقل الوحيدة الناجعة في قلب أزقة المدينة القديمة بفاس..شوفو شحال كيهزو عليهم ديال السلعة ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 16:40

الدواب أو ''البغال''..وسيلة التنقل الوحيدة الناجعة في قلب أزقة المدينة القديمة بفاس..شوفو شحال كيهزو عليهم ديال السلعة

وسيلة التنقل الوحيدة الناجعة في قلب أزقة المدينة القديمة بفاس..شوفو شحال كيهزو عليهم ديال السلعة
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