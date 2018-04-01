 بالفيديو..''فورد فييستا الجديدة'' في الأسواق المغربية بمميزات رائعة و بأثمنة مناسبة بتسهيلات في السلف ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 13:57

بالفيديو..''فورد فييستا الجديدة'' في الأسواق المغربية بمميزات رائعة و بأثمنة مناسبة بتسهيلات في السلف

فورد فييستا الجديدة في الأسواق المغربية بمميزات رائعة و بأثمنة مناسبة بتسهيلات في السلف
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