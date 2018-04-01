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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 17:08

حــادثة مثيرة من قلب منطقة بنحمد..بكاء أب ضربو ليه ولدو ''بعتلة'' لراسو و دخل فغيبوبة شهرين..كيهددونا يضربونا بحال البرلماني مرداس بالسلاح

حــادثة مثيرة من قلب منطقة بنحمد..بكاء أب ضربو ليه ولدو بعتلة لراسو و دخل فغيبوبة شهرين..
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