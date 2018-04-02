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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 21:50

على المباشر | إطلاق نار في مقر يوتيوب في كاليفورنيا

LIVE: Police Confirm Shooting Near YouTube California Offices | NBC News
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